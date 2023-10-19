الجيش الفلبيني يعزز العلاقات مع أمريكا واليابان وسط النزاع مع الصين

تسعى الفلبين لتعزيز علاقات الدفاع مع الولايات المتحدة واليابان وسط نزاع إقليمي طويل مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأعلن قائد القوات المسلحة، روميو براونر جونيور، في إيجاز مقتضب، اليوم الخميس، تشييد منشآت "أقوى" مستقبلا في المواقع العسكرية الفلبينية، حيث مُنحت الولايات المتحدة حق الوصول، وأضاف أن مانيلا تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق القوات الزائرة مع طوكيو.

وقال براونر للصحفيين: "نحن نعتزم انخراط قوات الدفاع الذاتي اليابانية بشكل مكثف أكثر العام المقبل"، مؤكدا أنه بجانب أنظمة الرادار، يرغب الجيش الفلبيني أيضا في طائرات وسفن وأسلحة يابانية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، حصلت واشنطن أوائل العام الجاري على حق الوصول لـ4 مواقع أخرى بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014، التي كانت تغطي في البداية 4 قواعد عسكرية فلبينية.

وتقع المواقع الجديدة بالقرب من تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تتورط بكين ومانيلا في نزاع إقليمي آخذ في التوتر بشكل متزايد.