إصابة 13 إسرائيليا إثر الصواريخ التي أطلقت من لبنان منذ صباح اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 13 شخصًا بجروح؛ إثر الصواريخ التي أطلقت من لبنان منذ صباح اليوم.

وأشارت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، إلى تسجيل إصابات مباشرة إثر رشقة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في أكثر من 20 بلدة ومدينة بالجليل شمال إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من الصواريخ في منطقة الكريوت.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية، تعرض مبنى في كريات آتا بخليج حيفا لإصابة مباشرة في الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان.

وقالت القناة 13 إن شخصا أصيب بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا، كما احترقت سيارة.

وفي بلدة شلومي شمال إسرائيل، أصيب إسرائيلي أيضا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن طواقمها تمشط مواقع سقوط صواريخ وشظايا تسببت في أضرار بالممتلكات بمناطق الساحل.



