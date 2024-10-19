ماذا قال نتنياهو عن استهداف مقر إقامته؟

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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على استهداف مقر إقامته بقيساريا بالقول: "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت برفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطائرة بدون طيار من لبنان.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، أن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو إنه وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة بدون طيار.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الطائرة بدون طيار حلقت مسافة 70 كيلومترا من لبنان، وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.