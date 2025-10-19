سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• من المرتقب إيصال المساعدات التركية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري..

أكملت السفينة السابعة عشر من "سفن الخير" التركية، الأحد، تفريغ حمولتها في ميناء العريش المصري، بعد وصولها الميناء الجمعة وعلى متنها مساعدات إنسانية إلى غزة.

وذكر مراسل الأناضول أن السفينة تحمل اسم "آق دنيز" وانطلقت الثلاثاء الماضي من ميناء مرسين جنوبي تركيا، وعلى متنها 900 طن من المساعدات الإنسانية.

واوضح أن السفينة أُعدت بدعم من 17 منظمة مجتمع مدني بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وأتمت تفريغ حمولتها خلال يومين.

وأشار إلى تحميل 52 شاحنة بمساعدات تشمل أغذية أطفال وطرود غذائية جاهزة ومعلبات.

ومن المرتقب إيصال المساعدات التركية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى غزة عبر 14 طائرة شحن و16 سفينة.

وبعد وقف إطلاق النار، تمثل "سفينة الخير" السابعة عشرة مرحلة جديدة في جهود دعم الفلسطينيين بقطاع غزة، الذي عانى من إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين، إلى جانب حصار خانق.