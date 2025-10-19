بعد غياب سنوات عن مهرجان الموسيقى العربية، أحيا الفنان اللبنانى وائل جسار على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، ثالث ليالى الدورة الـ٣٣، من المهرجان، والتى تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، وبقيادة المايسترو وليد عايش؛ قدم أغنية «ألف ليلة وليلة» تحية لها.

وفى حفل كامل العدد افتتح جسار ليلته بأغنية «غريبة الناس» التى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، والذى ردد كلمات الأغنية معه، وذلك قبل أن يفاجئ جمهوره بأغنية «خسرت كل الناس»، للمطرب جورج وسوف.

وحرص وائل حسار خلال مشاركته فى فعاليات المهرجان على تهنئة الجيش المصرى بأعياد أكتوبر، قائلا: «يا رب دايمًا نشوف مصر بألف خير، وتحية كبيرة للجيش المصرى، وفخور إنى فى مصر الحبيبة وبين ناسها الطيبين».

وأضاف جسار: «وقوفى على خشبة دار الأوبرا المصرية شرف وفخر كبير لى، أنا مدين للمصريين بحياتى، والسبب فى وجودى اليوم هو أنتم، وشرف كبير ليا وفخر إنّى أكون فى مهرجان الموسيقى العربية النهارده.. أنتم فوق راسى، ومصر هى بلد الفن والموسيقى اللى خرجت كبار المبدعين».

وكانت الليلة الثالثة قد بدأت على مسرح النافورة بفقرة لنجوم الموسيقى العربية آيات فاروق، ومحمد حسن، ورحاب مطاوع ومؤمن خليل، فيما شهد مسرح الجمهورية حفلا أحياه المطرب المغربى فؤاد زبادى، بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وتضمن فاصلا لنجوم فرقة عبد الحليم نويرة، محمود عبد الحميد، وعبير أمين، وعصام محمود، وداليا عبد الوهاب.

وعلى مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، حفل للفنان محمد الحلو بقيادة المايسترو محمد الموجى، وشارك فيه مطربو فرقة التراث أحمد محسن، ورضوى سعيد ومحمد متولى.