محمد بن زايد يبحث مع بيل جيتس التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية في العالم

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع بيل جيتس المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية في العالم، وخاصة مرض شلل الأطفال، والخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة الماضية.

كما استعراض الجانبان - خلال اللقاء الذي جاء خلال زيارة بيل جيتس للإمارات لحضور فعاليات "منتدى بلوغ الميل الأخير" بأبوظبي وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - دور المنتدى في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المحتاجة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تتهددها.

وأشاد بن زايد بالدور الذي تقوم به مؤسسة بيل وميليندا جيتس في التصدي للأمراض على الساحة الدولية، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع بيل جيتس في هذا المجال.