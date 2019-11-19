 سوريا: مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار لغم من مخلفات (داعش) بريف حمص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: مقتل مدنيين اثنين إثر انفجار لغم من مخلفات (داعش) بريف حمص

أرشيفية
أرشيفية
دمشق - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:39 م

قُتل مدنيان وأُصيبت امرأة بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في قرية توينان بريف حمص الشرقي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء، أن لغمًا أرضيًا زرعه عناصر بتنظيم (داعش) الإرهابي قبل اندحارهم بقرية (توينان) بمحيط مدينة السخنة انفجر مما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة امرأة بجروح.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل والشوارع الرئيسة والأراضي الزراعية قبل اندحارها من القرى والبلدات والمناطق، التي كانت تنتشر فيها لدب الذعر في نفوس السكان المحليين ومنعهم من العودة لمنازلهم وممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية المعتادة.

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