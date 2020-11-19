 الولايات المتحدة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام الجاري - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام الجاري

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 7:27 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 7:27 ص

 قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتوفير حوالي 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للتوزيع بحلول نهاية العام الجاري.
وأعلنت شركتا فايزر وموديرنا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن لقاحاتهما المرشحة فعالة بنسبة حوالي 95% في تجارب المرحلة الثالثة.
ومن جانها، ذكرت شركة "فايزر" اليوم، حسب "سي إن إن"، إن بيانات المرحلة الثالثة النهائية أكدت فعاليتها، كما تخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة المقبلة.

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