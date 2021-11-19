جنرال ألماني يتولى قيادة الجناح الشمالي الشرقي لحلف الناتو

تولى الليفتنانت جنرال الألماني يورجن يوآخيم فون ساندرارت قيادة الجناح الشمالي الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والذي يضم بولندا ودول البلطيق الثلاث إضافة إلى سلوفاكيا والمجر.

وتسلم الضابط الكبير موقع قيادته بمدينة شتيتين البولندية اليوم الجمعة.

وقال فون ساندرارت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مقرا قويا للحلف نما هناك، "وهو يسيطر على المنطقة كمنطقة عمليات ولديه جميع المتطلبات الأساسية، وقد أوجد القناعة بأن الردع ممكن من خلاله بشكل موثوق".

وأضاف فون ساندرارت أن المهمة هي أن تكون متاحا بصورة مباشرة "في الأعمال الأساسية من دون تأخير سواء في التعامل مع الأزمات أو وسط النزاع إذا لزم الأمر".

وعندما سئل عن التوترات على حدود بولندا ودول البلطيق مع بيلاروس قال إن الوضع أصبح أكثر صعوبة، مضيفا: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن تدهور الوضع هناك، ونحن نتأثر بشكل غير مباشر لأن القوات البولندية التي تقدم تقارير لنا تدعم بشكل طبيعي القوات على الحدود مع بيلاروس من خلال القيادة الوطنية البولندية".

وأوضح قائلا إن هذا ينطبق ايضا على ليتوانيا وبشكل متزايد أيضا على لاتفيا.

وواصل فون ساندرارت القول: "هذا هو المكان الذي يمكنك فيه لمس التهديد، خاصة فيما يخص الحياة اليومية، وهذا بالطبع مختلف في ألمانيا. حيث يمكننا أن نكون ممتنين لذلك".

وبين فون ساندرارت قائلا: "لكن من المهم الآن أن نريح الناس الذين يعيشون هنا من هذا التهديد وأن نعطيهم الشعور بأنهم ليسوا وحدهم، ولكن مجتمع الأطلسي وأوروبا على استعداد لمواجهة هذا التهديد معا."





