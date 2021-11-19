بكري مهنئًا السيسي بعيد ميلاده: حرّر الوطن من رجس الإخوان

وجّه الإعلامي مصطفى بكري، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، قائلًا: "الرئيس حرّر الوطن من رجس الإخوان".

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ الرئيس السيسي أنقذ الوطن من انهيار كان حتميًّا، وأشار إلى أنّ الرئيس حمل روحه على كفه.

وأوضح أنّ الرئيس انحاز للشعب المصري في ثورته ضد جماعة الإخوان، ما يستدعي توجيه التهنئة للرئيس.

وتابع: "الظروف كانت بالغة التعقيد والمشاكل كانت كتيرة لكن الرئيس كان مقاتلًا في الميدان وأن يثبت أركان الدولة المصرية".

وأشار إلى أنّ الرئيس تمكّن من إسقاط منظومة الإرهاب التي حذّر منها العالم أجمع، وكان صوت الرئيس قويًّا دائمًا في هذا الإطار.

ولفت إلى أنّ الرئيس أقام شبكة علاقات دولية متوازنة بعد تبعية للولايات المتحدة استمرت لفترات طويلة، لكن مصر تصادق الآن من يصادقها.