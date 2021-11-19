الممثل محمود الليثي يطرح فيديو كليب «أسلك»

طرح الممثل محمود الليثي، فيديو كليب ثاني أغانيه والذي يحمل اسم «أسلك»، مشاركة المغني الشاب طاووس، وذلك عبر موقع «يوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية: «إسلك إسلك، مش موزة حلوة تبسبسلك، عيد الجملة دي في سرك، عشان الشله دي تحبك.. إسلك إسلك، هتيجي علينا هنهدك، إتعدل بقي وإخلفنا، هتتحرش هنشدك.. إسلك مع صاحبك، صاحبته تحرملك، ودا عرف رجولة، عيل هلهولة.. إسلك أعصفورة، خاف عالسنيورة، إسلك يا جبان، فكك مالأفلام.. إسلك لإصحابك، إسلك لمراتك، إسلك لإخواتك، إسلك لحماتك، إسلك للسانك، إسلك لجرانك، إسلك لمكانك».

وكان محمود الليثي، قد طرح قبل عامين فيديو كليب «شاب عادي»، وقد حقق مشاهدات تجاوزت مليونين ونصف مشاهدة.