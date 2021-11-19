شعبة الخضروات والفاكهة: «العروات الشتوية» وراء انخفاض الأسعار بين 15-30%

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في الأسعار بنسبة تترواح بين 15 - 30%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الانخفاض سبب توفر المزيد من العروات الشتوية، بما أدّى إلى زيادة المعروض.

ولفت إلى أنّ زيادة المعروض من الإنتاج يؤدي على الفور إلى انخفاض الأسعار، مؤكّدًا أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق.

ودعا نائب رئيس الشعبة، المواطنين إلى الحصول على احتياجاتهم، مشدّدًا على أنه لا توجد أي مشكلة في أي منتج.

وأشار إلى أنّ مصر هي أكبر مُصِّدر للبرتقال والفراولة، كما أنّ هذا القطاع حقق طفرات كبيرة خلال جائحة كورونا، وصل إلى تسجيل أكثر من خمسة ملايين طن كزيادة في الصادرات.