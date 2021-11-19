بكاء حسام غالي بسبب رسالة مؤمن زكريا

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تلقى حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح على منصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة دعم من مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق السابق والذي تعرض لأزمة صحية أبعدته عن الملاعب.

وأرسل زكريا رسالة عبر برنامج ملعب أون سبورت يدعم فيها ترشح حسام غالي على منصب عضو مجلس الإدارة قائلًا :" أنا عضو جمعية عمومية وصوتي لحسام غالي".

وعلق حسام غالي باكيًا على رسالة زميله السابق قائلًا :" مؤمن زكريا زميل ملاعب وتلك الرسالة ليست الأولى فسبق له أن دعمني عقب قراري بالترشح .. أدعوا الله أن يشفي مؤمن ويعيده للملاعب سالمًا .. أدعمه دائمًا وساظل أدعمه".