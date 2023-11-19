القوات المسلحة اليمنية تصدر بيانا خلال الساعات المقبلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها ستبث خلال الساعات القادمة بيانا مهما، وفق ما نشر العميد يحيى سريع على حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقا".

وقبل ذلك، قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا "سريع"، عبر قناة الجماعة على منصة التراسل الفوري "تيليجرام"، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق، تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، في أول انخراط لهم بحرب إقليمية، لكنّ تل أبيب أكدت غالبا أنها اعترضت هذه المقذوفات.