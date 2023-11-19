فرنسا بصدد إرسال سفينة حربية إلى شرق المتوسط لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن فرنسا سترسل سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة المحتاجين.



ومن المقرر أن تصل حاملة المروحيات التابعة للبحرية الفرنسية إلى مصر في غضون أيام قليلة. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تغادر طائرة أخرى مليئة بالمعدات الطبية والمساعدات فرنسا في بداية الأسبوع.



وقالت باريس أيضا إنها مستعدة لاستقبال الأطفال الفلسطينيين المرضى والمصابين من قطاع غزة الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في المستشفيات الفرنسية.



وحتى الآن، لم يتمكن سوى عدد قليل نسبيا من الجرحى من مغادرة قطاع غزة المحاصر.



وتحدث ماكرون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا أمس السبت. ووفقا لقصر الإليزيه، فقد اتفق الرئيسان على ضرورة تنسيق رعاية الجرحى في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل أفضل.



وقال الإليزيه إنه يجب أيضا السماح لمزيد من الشاحنات بدخول الأراضي الفلسطينية.