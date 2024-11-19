المؤلف أيمن سلامة يطلب من محبي بشير الديك الدعاء له بعد دخوله العناية المركزة

أعلن المؤلف أيمن سلامة سكرتير جمعية مؤلفي الدراما العربية، عن تعرض الكاتب بشير الديك رئيس الجمعية، لمحنة مرضية صعبة.

وكتب "سلامة"، عبر حسابه على صحفته الشخصية بـ"فيسبوك": "الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء".

يذكر أن بشير الديك مواليد 27 يوليو 1944، وهو كاتب سيناريو ومخرج يعد واحدًا من أبرز كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي، قام بكتابة سيناريوهات عدة أفلام مميزة بالخصوص في فترة الثمانينات والتسعينات، واشتغل مع عدة مخرجين خاصة مخرجي الواقعية الجديدة.

وكان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978، ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس"، واستمر في "ضربة معلم"، و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة"، بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين "موعد على العشاء"، ثم "الحريف".

وابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" و(الطوفان) وغيرها.