الحجر الزراعي: مصر تتربع على مستوى العالم في تصدير الموالح

قال محمد فوزي مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز ودرجة حرارة وطقس يمكنها من زراعة جميع المحاصيل.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، أن مصر نجحت في زيادة الصادرات من 6.7 ملايين طن في العام الماضي، إلى 7.3 ملايين طن في العام الجاري.

ولفت إلى أنه مصر تتربع حاليًّا على صادرات الموالح على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.

وأشار إلى أن التوسع في التصدير وزيادة الإنتاج يرجع إلى التوسع في الزراعة ومستلزمات الإنتاج والدعم اللوجيستي، واتجاه الدولة لتسهيل عملية التصدير وتقليل الإجراءات.