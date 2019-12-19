مقتل 9 عناصر من طالبان في غارات وعمليات للقوات الخاصة في 3 أقاليم بأفغانستان

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لقى 9 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم في ثلاثة أقاليم بالبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية وعمليات للقوات الخاصة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن مسؤولين قولهم إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت اثنين من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة (ناد علي) في إقليم هلمند جنوب البلاد.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت أيضا 3 من مسلحي الحركة ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة في إقليم (بلخ) شمال البلاد، فيما تسببت غارة جوية مماثلة عن مقتل أحد مسلحي طالبان في منطقة نهر (شاهي) بنفس الإقليم.

كما أسفرت غارة جوية عن مقتل 3 من مسلحي الحركة في منطقة (برمال) بإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد.