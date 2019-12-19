التاريخ ينحاز للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز، في نسخته الـ61 عندما يواجه على فريق الإسماعيلي مساء اليوم ،الخميس ،في إطار منافسات الأسبوع التاسع.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين:

– التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 115 مباراة ويتفوق الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 59 مباراة وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة.

– نجح نجوم الأهلي في تسجيل 168 هدفًا في شباك الإسماعيلي ويُعد أحمد مكاوي، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الدراويش بينما كان وليد أزارو ، آخر لاعب من الاهلي يسجل في شباك الدراويش في مباراة الدور الثاني من دوري الموسم الماضي.

– استقبلت شباك الأهلي 94 هدفًا من الإسماعيلي على مدار تاريخ لقاءات الفريقين، وكان كريم بامبو آخر لاعب من الاسماعيلي يسجل في شباك الأهلي.

– الأهلي نجح في الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 55 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الإسماعيلي في 24 مباراة.

– أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر، في 1957- 1958، وهي المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر في مناسبتين، في الإسماعيلية الأولى في موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها في موسم 2004-2005.

– التعادل الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين كان بنتيجة 4-4 في موسم 2001-2002.

– الهداف التاريخي للقاءات الفريقين هو صالح سليم وأحمد مكاوي، لاعبا الأهلي، بعدما نجح كلاهما في تسجيل 10 أهداف في شباك الإسماعيلي.