مدرب بني ياس الإماراتي يلقي باللوم على التحكيم في الهزيمة أمام الفجيرة

وجه الألماني وينفريد شايفر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس الإماراتي، انتقادات حادة لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) مبديا استياءه من مستوى التحكيم بشكل عام في عدد من مباريات الفريق.

وجاء ذلك عقب الهزيمة التي مني بها بني ياس أمام مضيفه الفجيرة صفر - 1 اليوم الخميس في المرحلة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

وقال شايفر عقب المباراة في تصريحات نشرها النادي :"لا أعلم لماذا تم إلغاء هدف بني ياس الأول بداعي التسلل ثم تدخلت تقنية الفار وألغت الهدف الثاني وبعدها لم تدخل تقنية الفار ولا حتى الحكم في احتساب ضربة جزاء واضحة لبني ياس في الوقت بدل الضائع".

وأضاف المدرب الألماني:" أن الفريق لم يلعب بشكل جيد خلال الشوط الأول لكنه دخل بشراسة وضغط عال في الشوط الثاني، ويحزنني كثيرا أن يعود اللاعبون إلى بيوتهم بنتيجة الخسارة رغم تقديم هذا المستوى والسبب يعود للفار والتحكيم".

واختتم شايفر حديثه برسالة إلى وسائل الإعلام قائلا :"جاء دوركم لإيصال الحقيقة والتحدث عن أخطاء تقنية الفيديو والتحكيم".