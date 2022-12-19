وزير الدفاع الألمانية تسلم أول دبابة ليوبارد من 15 مقررة لسلوفاكيا

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سلمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، سلوفاكيا الدبابة الأولى من إجمالي 15 دبابة ليوبارد وعدت برلين بتقديمها إلى براتيسلافا.

وتم التسليم الرمزي خلال مراسم شاركت فيها لامبرشت مع نظيرها السلوفاكي ياروسلاف ناد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا اليوم الاثنين.

كانت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وصلت إلى سلوفاكيا في زيارة تستغرق يومين.

يشار إلى أن سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تقع مباشرة إلى جوار أوكرانيا، يتمركز بها أنظمة باتريوت ألمانية، في إطار قوة مهام الدفاع الصاروخي الجوي كما يتمركز بها جنود ألمان، في إطار مجموعة قتالية متعددة الجنسيات.

وسلمت سلوفاكيا أوكرانيا في الشهر الماضي 30 ناقلة جنود مدرعة سوفيتية الصنع طراز بي إم بي1، في إطار عملية تبادل دائري اتفقت عليها مع ألمانيا في الصيف الماضي.

واتفقت لامبرشت مع ناد آنذاك على أن تقوم ألمانيا بتسليم سلوفاكيا 15 دبابة قتالية طراز ليوبارد إيه إيه 4 من مخزونات الصناعة الألمانية، وستتولى شركة راينميتال الألمانية تسليم الـ14 دبابة المتبقية بحلول نهاية 2023.

وتم تدريب جنود سلوفاكيين في ألمانيا على استخدام هذه الدبابات.

ويعني التبادل الدائري أن يقوم أعضاء في حلف ناتو بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، على أن تحصل هذه الدول في المقابل على أسلحة من ألمانيا لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.

وترجع فكرة هذه العملية إلى أن استخدام الأسلحة السوفيتية الصنع أسهل بالنسبة للجنود الأوكرانيين من استخدام المعدات الغربية التي تعتبر جديدة بالنسبة لهم.