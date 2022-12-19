زيلينسكي يأسف لإلغاء الفيفا رسالة سلام خلال المباراة النهائية لكأس العالم

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلبا بإرسال رسالة سلام قبل نهائي كأس العالم في قطر.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو مساء الأحد:"على الرغم من أن الفيفا حظر هذه الرسالة من الظهور في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم لا يزال يسمع نداءنا".

ونفى الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقيه طلبا من أوكرانيا بهذا الصدد.

وقال زيلينسكي إن المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين كانت حماسية. وتابع أن موضوع كرة القدم، بعد كل شيء، هو أن أي شخص يمكن أن يفوز. وأضاف زيلينسكي: "لكن المنافسة على أرض الملعب، وليس في ساحة المعركة... وفي الوقت الذي يتوحد الناس بكرة القدم، فإن السلام يوحد الناس".

وأشار إلى أنه يجري حاليا التحضير لقمة خاصة، قمة سلام. "من أجل بلدنا وأي دولة أخرى يمكن أن تتعرض لنفس العدوان، نفس الإرهاب الذي أحضرته روسيا إلى أرضنا".

وفي سبيل ذلك ، اقترحت أوكرانيا صيغة سلام يمكن أن تساعد في إنشاء بنية أمنية جديدة ذات أهمية عالمية. ومن بين أمور أخرى، تنص خطة السلام على انسحاب روسيا الكامل من أوكرانيا، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم المحتلة عام 2014، فضلا عن الملاحقة القانونية ومعالجة جميع جرائم الحرب الروسية.