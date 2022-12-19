صحيفة: زيمبابوي تسجل رقما قياسيا لحصاد الحبوب هذا العام

سجلت زيمبابوي رقما قياسيا لحصاد الحبوب هذا العام، بواقع 375 ألفا و131 طنا، بحسب ما ذكرته صحيفة "هيرالد" الحكومية نقلا عن منتدى زيمبابوي للخدمات الاستشارية الزراعية والريفية.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، بأن المساحة التراكمية المحصودة بلغ حجمها 78 ألفا و63 هكتارا، أي ما يمثل 97% من المساحة المزروعة.



وكانت زيمبابوي تستورد في السابق معظم قمحها من أوكرانيا. وفي العام الماضي، أنفقت هراري 60 مليون دولار شهريا على مشترياتها من الحبوب، بحسب ما ورد في بيانات حكومية.



جدير بالذكر أن زيمبابوي تستهلك 360 ألف طن من القمح سنويا؛ حيث أنها تعتبر القمح محصولا استراتيجيا.