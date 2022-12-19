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روسيا تستهدف البنية التحتية لكييف بطائرات مسيرة إيرانية

كييف - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 11:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 11:09 ص
قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا استهدفت العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بطائرات مسيرة عسكرية إيرانية الصنع، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، على قناة تليجرام للتواصل الاجتماعي، إن بنية تحتية حيوية تضررت من جديد في العاصمة الأوكرانية، مضيفا أنه لم يُصب أحد في الهجمات.

وأضاف كليتشكو أن الفنيين يحاولون المحافظة على ثبات إمدادات الكهرباء والتدفئة. وفي بعض الأحياء، انقطعت الكهرباء كإجراء طارئ.

وأبلغ سكان عن سماعهم صوت طائرات مسيرة ونيران مضادة للطائرات فوق المدينة الليلة الماضية.

وأبلغت السلطات عن إصابة شخصين خارج كييف، مضيفة أن بنية تحتية ومبان سكنية تعرضت للقصف.

ووفقا للجيش الأوكراني، تعرضت كييف وحدها للهجوم بأكثر من 20 طائرة مسيرة قتالية إيرانية الصنع، مضيفا أنه تم إسقاط 15 منها من قبل الدفاع الجوي.

وقال إنه تم اعتراض 10 طائرات مسيرة أخرى في جنوب أوكرانيا.

وذكر جهاز الاستخبارات الأوكراني، أن الجيش الروسي تسلم مؤخرا شحنة جديدة من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع.

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