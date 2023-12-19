وزيرة التنمية الألمانية تزور اسرائيل والأراضي الفلسطينية

شرعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه في زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لتقصي الحقائق، وفقا لما ذكره مكتبها يوم الاثنين.

وستلتقي الوزيرة الألمانية اليوم الثلاثاء مع ممثلين للمجتمع المدني الإسرائيلي علاوة على المتضررين من هجوم مقاتلي حركة حماس في السابع من أكتوبر. كما ستجري محادثات مع سكان كيبوتس قريب من الحدود مع قطاع غزة.

وذكر مكتب شولتسه أن الوزيرة من المقرر أيضا أن تزور الأراضي الفلسطينية وتجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كما ستزور مخيم الأمعري للاجئين في الضفة الغربية بصحبة ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) للاطلاع على مرافق المخيم الصحية والتعليمية.

يذكر أن شولتسه كان من المقرر أن تزور إسرائيل الأسبوع الماضي، لكن الرحلة ألغيت بسبب إغلاق المطار في جنيف.