وزير دفاع إسرائيل: الحرب ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إن "العملية العسكرية الإسرائيلية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة".

وتوعد جالانت بأن تواصل إسرائيل حربها على غزة حتى تحقق أهدافها بالكامل، مؤكدا أن النصر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أبلغ جالانت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال زيارة إلى إسرائيل، أن الحرب ضد حركة "حماس" في غزة ستستغرق "أكثر من بضعة أشهر"، مشيراً إلى أن "تدمير البنية التحتية للحركة، ليس أمراً سهلاً".

وقال بيان صادر عن مكتب جالانت إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أبلغ سوليفان أن "حماس أنشأت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها. سيتطلب الأمر فترة من الوقت، وسيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سندمرها"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".