رئيس جنوب إفريقيا: ما يجري الآن في غزة «إبادة جماعية»

أعرب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، عن إدانته الشديدة للأزمة المستمرة في غزة، ووصفها بأنها "هجوم إبادة جماعية ومذبحة للشعب الفلسطيني".

وتطرق رامافوسا، في بيان صحفي، إلى أوجه الشبه بين المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون، وتلك التي واجهها مواطنو جنوب إفريقيا خلال تاريخهم المضطرب، حسبما ذكر موقع "أفريكا نيوز" الإفريقي.

وقال رامافوسا: "عندما نظرنا إلى معاناة الفلسطينيين، رأينا أوجه شبه بين ما يمرون به وما مررنا به نحن، مواطنو جنوب إفريقيا".

وأكد رامافوسا، خطورة الأوضاع الجارية في غزة.

وأعلن رامافوسا، أن "ما يجري الآن في غزة يتجاوز الظلم، إنها إبادة جماعية، ولهذا السبب نسميها إبادة جماعية ضد شعب وعقاب جماعي ضد أناس أبرياء".

ودعا الرئيس رامافوسا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددا على الحاجة الملحة لوقف ما يعتبره هجمة إبادة جماعية، معربا عن المسئولية الجماعية لمنع المزيد من المعاناة.