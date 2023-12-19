ممثل بريطانيا بمجلس الأمن: نحتاج وقف إطلاق نار مستدام يكسر حلقة العنف في غزة

قال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن إن غزة تشهد كارثة إنسانية، لافتًا إلى أن «معاناة الفلسطينيين الأبرياء تستمر بلا هوادة».

وشدد في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة، مساء الثلاثاء، على الحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام يكسر حلقة العنف، مشيرًا إلى أن «حماس يحب أن تتوقف عن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل».

ولفت إلى أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى المقاومة في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وأمن.

ونوه أن عددًا هائلًا من المدنيين قتلوا في غزة، قائلًا إن «إسرائيل يجب أن تكون محددة الهدف في جهودها لمواجهة خطر حماس، وتبذل المزيد من الجهود للتفريق بين المدنيين والإرهابيين».

وذكر أن «البنية التحتية يجب أن تحظى بالحماية وفقًا للقانون الإنساني الدولي»، داعيًا إلى «بذل المزيد من الجهود لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال طرق مباشرة، فضلًا عن توسيع إسرائيل نطاق السلع الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة».

وأشار إلى أن «عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ازداد بشكل هائل منذ 7 أكتوبر»، مشددًا على أهمية «وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، ووقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية».

وأضاف أن «المستوطنات غير قانونية، وتمثل عائقًا أمام السلام، وتهدد بإمكانية تطبيق حل الدولتين لضمان السلام والعدالة للطرفين».