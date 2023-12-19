تقرير: عدم وصول أي حاوية بضاعة إلى إسرائيل عبر البحر منذ أسبوعين

نقل موقع «هآرتس» العبري، عن مصدر في قطاع التجارة البحرية الإسرائيلية، قوله إن بلاده لم تصل إليها أي حاوية بضاعة عبر البحر منذ أسبوعين.

وتوقع المصدر عدم وصول حاويات بضاعة إلى إسرائيل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربي» في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأعلن الحوثيون الإثنين، في بيان، «استهداف سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني بطائرتين بحريتين، الأولى سفينة (سوان أتلانتيك) محملة بالنفط، والأخرى (إم إس سي كلارا) تحمل حاويات».

وتبعا ذلك، تواصل شركات الشحن العالمية إعلانها تجنّب المرور في البحر الأحمر، تحاشيا لتعرضها للخطر الذي يزيد قيمة التأمين.

من أحدث هذه الشركات «بي بي» البريطانية، التي علقت الإثنين، عبور جميع سفنها في البحر الأحمر، وبعد الظهر، اتخذت نفس القرار شركة «فرونتلاين».

وفي أيام سابقة، أعلنت تجنب باب المندب، الذي تمر عبره 40 بالمئة من التجارة الدولية، الشركة الدنماركية «ميرسك»، والألمانية «هاباغ-ليود»، والفرنسية «سي إم إيه سي جي إم»، والإيطالية السويسرية «إم أس سي»، والتايوانية «إيفرجرين».