بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل والإسكان بالإسماعيلية لتفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل

شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل والإسكان بالمحافظة لتدريب طلاب التعليم الفني على وظائف التشييد والبناء، وصقل مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، ومنحهم شهادات اجتياز للتدريبات والمهارات التي تساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة.

وقع البروتوكول حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية والمهندس علي هيصم مدير عام الإسكان بالمحافظة، تفعيلًا لمبادرة التدريب من أجل التشغيل، والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجهًا عالميًا، لذلك تبنت الحكومة هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

وأضاف أن المحافظة تهتم بإعداد العمالة المصرية الماهرة لسد احتياجات سوق العمل بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب.

وأوضح إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة، ومرخصة يسهل عملها داخل القطر وخارجه.

من جهته أكد حسن رداد أنه منذ انطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل استقبل مركز التدريب بمدينة المستقبل العديد من طلبة المدارس الفنية في عدة مجالات منها، التبريد والتكييف والتفصيل، بجانب عقد ورش عن السلامة والصحة المهنية من خلال كوادر متخصصة في هذا المجال وتدريب الطلاب على ثقافة السلامة والصحة المهنية والتعريف بأحكام قانون العمل.