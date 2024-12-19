 مستشار وزير التموين لشئون الذهب: هناك بيئة صالحة لارتفاعات كبيرة في الأسعار - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 10:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مستشار وزير التموين لشئون الذهب: هناك بيئة صالحة لارتفاعات كبيرة في الأسعار

أحمد علاء
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:09 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 10:09 م

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إنّ التوترات القائمة في المنطقة والعالم تتيح بيئة صالحة لارتفاعات كبيرة في سعر الذهب خلال الربع الأول من 2025.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الصنايعية» على قناة «الشمس»، اليوم الخميس، أنه من المتوقع طبقًا لتقارير البنوك الأمريكية أن يتخطى سعر الذهب عالميًّا 2900 دولار في النصف الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أنّ الذهب في أي وقت يعتبر استثمارًا طويل الأمد، وبالتالي يُنصح بشرائه في أي وقت، موضحًا أن الأسعار إذا تراجعت بعض الشيء فهي تعود لمستوياتها القائمة ثم تتخطاها.

ولفت إلى أنه من المتوقع للذهب في نهاية 2025 أن يتخطى 3000 دولار للوقية، موضحًا أن من يملك ذهبًا عليه ألا يبيعه إلى وقت الحاجة لذلك.

وشدد على أن الذهب مخزن قيمة جيد سواء كان للدول أو الأفراد أبو البنوك المركزية، حيث تحرص الدول بما في ذلك على رفع احتياطي الذهب بشكل مستمر.

وأكّد أن المشغولات المصرية تتسم بأنها في غاية الروعة، وتتضمن كل الأشكال، كما أن أسعار مصنيعتها تكون متقاربة.

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