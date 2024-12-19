أعرب أحمد أبومسلم، لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن حزنه الشديد لخسارة الفريق الأحمر أمام فريق باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

أضاف أحمد أبومسلم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يتحمل مشاهدة مباراة ريال مدريد مع باتشوكا في نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعد خروج الأهلي من البطولة، مؤكداً أن باتشوكا كان فريقا في المتناول بالنسبة للأهلي.

وطالب أحمد أبومسلم، إدارة الأهلي بتقييم كامل لجميع اللاعبين المحترفين في الأهلي، والاستثناء الوحيد هو وسام أبوعلي وهو الصفقة المميزة، وهناك لاعبين لم تستطع إثبات جداراتها مثل المغربي يحيي عطية الله.

وانتقد أحمد أبومسلم، إدارة الأهلي، بسبب عدم التعاقد مع صفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشدداً على سرعة مراجعة جميع اللجان الفنية بالنادي بعد الأزمات التي انتشرت خلال الفترة الجارية، مطالبا بسرعة التعاقد مع مدير كرة لحسم المشكلات التي أصبحت داخل غرفة الملابس الأهلي، والتي أثرت على الفريق .

وأشار أحمد أبومسلم، إلى أن النادي الأهلي يدفع مبالغ مالية كبيرة لضم لاعبين كثيرين دون تقديم الإضافة، لذلك الأفضل هو دفع مبالغ مالية كبيرة في جلب مهاجم مميز، بحجم النادي الأهلي.

وطالب أحمد ابو مسلم، أنه يجب محاسبة المخطئ الذي يخرج عن النص وعدم تخفيض أي عقوبات مالية مطلقا، مضيفاً لابد من وجود مدير تعاقدات في الأهلي الفترة المقبلة، ويجب سرعة تشكيل لجنة سكاوتينج داخل الأهلي.

وأتم أحمد أبو مسلم، أن لاعبي الأهلي عليهم تحمل الضغوط وأتوقع مساندة الجماهير للفريق في المباريات المقبلة.