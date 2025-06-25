جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي.

وقال في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «السلطات لم تفعل صفارات الإنذار؛ لعدم دخول المسيرة إلى أراضي البلاد».

وبعد 12 يوما من الضربات العسكرية المكثفة بين إيران وإسرائيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر وساطة قطرية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وقال ترامب، إن الاتفاق جرى بين إسرائيل وإيران بشكل كامل وشامل، في وقت تصاعدت فيه التوترات إلى ذروتها، جاء لينهي العمليات القتالية بشكل كامل ومستدام.

وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت تنفيذ وقف إطلاق النار تصعيدا غير مسبوق، حيث تبادل الطرفان أشد وأعنف الضربات منذ بداية المواجهة، مما زاد من حجم الخسائر وتوتر الأوضاع.

وبعد سريان وقف إطلاق النار، سقطت عدة صواريخ شمال إسرائيل، وأعلنت تل أبيب أن مصدرها إيران، بينما نفت طهران ذلك، وقالت هيئة الأركان إنه لم يطلق أي صاروخ تجاه الأراضي المحتلة بعد وقف إطلاق النار، بينما ردَّت إسرائيل ونفذت ضربات جوية استهدفت مواقع رادارية في طهران.