تباين مؤشرات الأسهم العالمية وسط صمود هش لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية، فيما ارتفعت المؤشرات الآسيوية، اليوم الأربعاء، وسط صمود هش لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وتراجع مؤشر داكس الألماني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.4%، متخليا عن مكاسبه المبكرة، ليصل إلى 23540.08 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7603.30 نقطة.

واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير عند 8758.48 نقطة.

ولم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تغيرا يذكر.

وصعدت مؤشرات الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 38942.07 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.2% ليصل إلى 24474.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% ليصل إلى 3455.97 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3108.25 نقطة.

واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي دون تغيير تقريبا عند 8559.20 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.1%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.8%.

وارتفع مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 0.3% بعدما قرر البنك المركزي التايلاندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، مقتفيا المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم في أوروبا وآسيا، بعدما أعلن ترامب أمس الأول الاثنين أن إسرائيل وإيران اتفقتا على "وقف إطلاق نار شامل".

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 1.3% ليصل إلى 65.20 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بنسبة 1.1% ليصل إلى 66.92 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 145.64 ين ياباني من 144.93 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1600 دولار من 1.1610 دولار.