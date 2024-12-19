جروس يسعى للبداية المثالية مع الزمالك في مواجهة صعبة ضد سيراميكا

يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة الأولى له مع الفريق حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة للدوري في المباراة المقرر لها الثامنة مساء على ستاد القاهرة.

وتولى جروس المسئولية الفنية خلفًا للبرتغالي جوزية جوميز والذي فسخ عقده مع النادي وانتقل لتدريب الفتح في الدوري السعودي.

ويأمل جروس في تحقيق الفوز في المباراة الأولى حيث تابع مباراة الفريق في الكونفدرالية الإفريقية ضد المصري والتي حقق فيها الزمالك تحت قيادة مؤقتة لاحمد مجدي الفوز بهدف دون مقابل.

وفرض جروس السرية على تدريبات الزمالك وعلى القائمة التي ستخوض المباراة وسط تقارير عن غيابات ضربت قائمة الأبيض.

وركز جروس في الأيام الـ3 الماضية على العامل النفسي للفريق من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة في الدوري في ظل خسارة الفريق لأخر مباراة محلية ضد المصري بهدف دون مقابل.

وسيكون التشكيل الأمثل لرجال جروس محمد عواد في حراسة المرمى ورباعي الدفاع عمر جابر ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وثلاثي الوسط دونجا وعبد الله السعيد وأحمد زيزو وثلاثي هجومي ميشالاك وسيف الجزيري ومصطفى شلبي.

في الجانب الأخر يسعى فريق سيراميكا تحت قيادة فنية لأيمن الرمادي تحقيق الفوز للاقتراب من منطقة المنافسة خاصة وأن الفريق تلقى هزيمة كبيرة في الجولة الأولى كأس الرابطة والتي يحمل لقبها بالخسارة من البنك الأهلي بخماسية دون مقابل.