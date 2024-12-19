هيومان رايتس ووتش: قيود إسرائيل على إمدادات المياه في غزة ترتقي إلى الإبادة الجماعية

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الخميس، إسرائيل بالتسبب في وفاة الآلاف من الفلسطينيين من خلال التقييد والاستهداف الممنهج لإمدادات المياه في حملة ترقى لكونها أعمال إبادة جماعية.

وقالت المنظمة في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، أن عددا لا حصر له من الرضع والأطفال والبالغين لقوا حتفهم؛ بسبب سوء التغذية والجفاف والمرض نتيجة لأفعال السلطات الإسرائيلية خلال أكثر من عام من الحرب إلى تعمد قطع إمدادات المياه والكهرباء لغزة وتدمير البنية التحتية ومنع توزيع الإمدادات الضرورية.

وأضافت المنظمة: "باعتبارها سياسة دولة، فإن هذه الأفعال تمثل هجوما واسع النطاق أو ممنهجا موجه للمدنيين.. ولذلك فإن المسئولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة ضد الإنسانية تمثل إبادة".

وأشارت المنظمة، إلى أن القوات الإسرائيلية أزالت عن عمد ألواح الطاقة الشمسية التي تغذي 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة، كما دمرت خزانا رئيسيا.

وقالت المنظمة، إن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه وبنية تحتية أخرى.

وأوضحت هيومان رايتس ووتش، أن ما توصلت إليه استند إلى حوارات مع أكثر من 60 فلسطينيا، وروايات من عاملين في مجال الخدمات وأطباء وعاملين في الرعاية الصحية وعمال إغاثة وتحليل لصور الأقمار الاصطناعية وصور وفيديو.