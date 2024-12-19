مصرع 7 أشخاص إثر نشوب حريق بمصنع شمع في شبرا الخيمة بالقليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل شمع بالدور الأرضي بعقار وغرفة بالطابق الثاني، بحي شرق شبرا الخيمة، والذي أسفر عنه مصرع 7 أشخاص.

فيما جرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق محل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمحل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالطابق الثاني بعقار بحي شرق شبرا الخيمة.



وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.