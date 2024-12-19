الرئيس السيسي: استمرار الحرب في غزة يمثل خطورة ويهدد بامتداد الصراع لدول أخرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تنعقد في وقت يشهد فيه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الـ11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس.

وذكر أن الصراعات والحروب تحتل صدارة المشهد، وتسود بها الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، مستشهدًا باستمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في تحد لقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن استمرار الحرب يمثل خطورة وتهديدًا بامتداد الصراع لدول أخرى مثلما حدث مع لبنان وسوريا.

وأشار إلى أن «سوريا تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها»، منوهًا أن «الأمر قد يترتب عليه احتمالات للتصعيد، واشتعال المنطقة من آثار سوف تطول الجميع سياسيًا واقتصاديًا»

وأعلن عن تخصيص جلسة خاصة خلال قمة اليوم، للحديث عن الأوضاع في فلسطين ولبنان.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.