مجلس النواب الأمريكي يسابق الزمن لمنع إغلاق المكاتب الاتحادية

يسابق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الزمن، اليوم الأربعاء، حيث يسارع لمنع حدوث إغلاق حكومي خلال عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) بحيث تواصل المكاتب الاتحادية عملها، رغم هجوم المعارضة من المحافظين المتشددين بقيادة إيلون موسك، حليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأدان نواب المجلس مشروع القانون الضخم، المؤلف من 1500 صحفة، بسبب زيادة الإنفاق، الذي يتضمن أول زيادة في الرواتب منذ أكثر من عقد، في صدمة بعد أكثر الجلسات فوضوية وغير مثمرة في العصر الحديث. وانتظر عدد من الجمهوريين إشارة من ترامب كي يحدد تصويتهم.

وكتب موسك عبر منصة إكس التي يملكها صباح اليوم الأربعاء: "لا يجب أن تتم الموافقة على هذا".

ولم تكن النتيجة مفاجئة بالنسبة لجونسون، الذي لم يتمكن –كحال رؤساء المجلس الجمهوريين قبله- من إقناع الأغلبية من حزبه بالموافقة على الاحتياجات الروتينية لعمليات الحكومة الاتحادية، التي يفضلون خفضها.