أبو مازن: تحقيق الاستقرار بالمنطقة يقتضي حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن «تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يقتضي حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها».

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الـ11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس.

وأشار إلى أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة واعتراف المزيد من الدول بها، يسهم في بقاء الأمل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

ونوه أن «ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان وجرائم حرب في لبنان وسوري، يستدعي التدخل الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع حد لتلك الانتهاكات، التي من شأنها إبقاء التوتر وعدم الاستقرار».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.