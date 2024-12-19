ترامب يرفض خطة الحزبين لمنع إغلاق الحكومة ويدعو لإعادة التفاوض

رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشكل مفاجئ خطة الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع إغلاق الحكومة، وبدلا من ذلك طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين إعادة التفاوض بشكل أساسي، قبل أيام من الموعد النهائي لنفاد التمويل الاتحادي.



وأدى دخول ترامب المفاجئ في النقاش والمطالب الجديدة إلى تصاعد حدة التوتر في الكونجرس في الوقت الذي يحاول فيه المشرعون إنهاء أعمالهم والتوجه إلى منازلهم لقضاء العطلات، وهو ما يجعل جونسون يسارع من أجل وضع خطة جديدة قبل الموعد النهائي غدا الجمعة لتجنب الإغلاق.

وقال ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في بيان: "يجب على الجمهوريين أن يتحلوا بالذكاء والصرامة".

وقدم الرئيس المنتخب اقتراحا غير واقعي تقريبا يجمع بين استمرار بعض الأموال الحكومية إلى جانب بند أكثر إثارة للجدل لرفع حد ديون البلاد، وهو أمر يرفضه حزبه بشكل روتيني. وكتبوا: "أي شيء آخر هو خيانة لبلدنا".

وشجب الديموقراطيون رفض الحزب الجمهوري الإجراء المؤقت، الذي كان سيوفر أيضا حوالي 100 مليار دولار مساعدات في حالات الكوارث للولايات التي ضربها إعصارا هيلين وميلتون وكوارث طبيعية أخرى.



وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "لقد تلقى الجمهوريون في مجلس النواب أمرا بإغلاق الحكومة، وأضروا بالطبقة العاملة الأمريكية التي يدعون دعمهم لها. أنت تخرق اتفاق الحزبين، وتتحمل العواقب المترتبة على ذلك".