مؤسسات الأسرى الفلسطينية تنشر ردودا تلقتها بشأن معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال وسجونه

نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، ردودا تلقتها بشأن معتقلي غزة، إذ إن جزءا من هذه الردود تبين مكان احتجاز المعتقل، وجزءا آخر لا توجد معلومات، بحسب مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أن هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، مع الإشارة إلى أن المئات من المعتقلين لا يزالون رهن الإخفاء القسري.

ولفت البيان، إلى أن جيش الاحتلال تعمد في كثير من الحالات إعطاء ردود مختلفة عن نفس المعتقل.

وأكدت المؤسستان، لعائلات المعتقلين أن هذه الردود مصدرها هو جيش الاحتلال، مع العلم أن المؤسسات المختصة تتبع آلية تحويل الأسماء التي تكون هناك إجابة عن مكان احتجازها، من خلال الطواقم القانونية لإجراء زيارات، وذلك رغم التعقيدات الكبيرة التي تواجه متابعة معتقلي غزة، وجزء منها إتمام زيارات لهم.

وأشارا إلى أن الاحتلال أدخل تعديلات جديدة على ما يسمى بالقانون (المقاتل غير الشرعي)، منها ما يتعلق بمنع لقاء المحامي من مدة تصل إلى 21 يوماً من تاريخ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها إلى 45 يوماً، وحتى 75 يوماً في حالات استثنائية بحسب تعبيرهم.

يذكر، أن آخر معطى عن معتقلي غزة أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر ديسمبر، وكان أن عددهم (1772)، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).

يشار إلى أن شهادات معتقلي غزة وإفاداتهم عن تجربة اعتقالهم بعد الحرب تبقى هي الأقسى والأصعب، لما حملته من سياسات وجرائم مروعة مورست بحقهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لجرائم التعذيب

وفيما يلي مرفق القائمة:

1. محمود ياسر ملكة/ محتجز في سجن النقب

2. أنس نائل إسماعيل ذيب/ محتجز في سجن النقب

3. علي راجح هليل أبو ستة/لا يوجد معلومات

4. مؤمن محمود محمد أبو جزر/لا يوجد معلومات

5. كريم عبد الحميد احمد حمد/ لا يوجد معلومات

6. خميس ناصر عيسى أبو سيدو/ لا يوجد معلومات

7. أحمد عبد الفتاح احمد جبري/محتجز في سجن عوفر

8. وائل طلال السيد إبراهيم /محتجز في معسكر سديه تيمان

9. علاء عارف ابراهيم سرحي /لا يوجد معلومات

10. اسماعيل ابو نومر/ محتجز في سجن النقب

11. أحمد عبد القادر طبيل/ محتجز في سديه تيمان

12. يوسف صالح يوسف أبو سعلة /محتجز في سديه تيمان

13. عبد القادر بهجت عليان/ محتجز في سديه تيمان

14. محمد رائد رجب أبو نصر/ لا توجد معلومات

15. جابر أنور جابر عبيد/ محتجز في عوفر

16. يونس حامد يونس حمدونة/ محتجز في سجن نفحة

17. محمد عطا الله حكمت جنيد/ محتجز في النقب

18. هاني محمد عطا لافي/ لا يوجد معلومات

19. ظافر محمد عطا لافي/ لا يوجد معلومات

20. سليمان عبد الباري محمود زمزم/ لا يوجد معلومات

21. علي سليم أبو حجر/ لا يوجد معلومات

22. خميس رمضان المتربيعي/ لا يوجد معلومات

23. محمد ماهر زهدي أبو مطر/ محتجز في سديه تيمان

24. لؤي نظمي صبح حمدان/ محتجز في النقب

25. خالد حسن خليل والي/ محتجز في عيادة سجن الرملة

26. بهاء سهيل عبد الفتاح مدهون/ لا يوجد معلومات

27. أيمن عبد الحليم عبد الفتاح مدهون/ لا يوجد معلومات

28. عطا محمد عطا مدهون /لا يوجد معلومات

29. عدي رضوان إبراهيم / محتجز في سجن النقب

30. أشرف محمد محمود النجار/ محتجز في سجن النقب

31. يونس علي محمد عسلية محتجز /في سجن عوفر

32. محمد صالح محمد المبحوح/ لا توجد معلومات

33. محمود أنور أحمد أبو شاويش/ لا توجد معلومات

34. أنور رسمي عبد القادر كتكت/ محتجز في سجن النقب

35. عطية وائل عطية أبو لافي/ لا يوجد معلومات

36. أحمد جهاد محمد عبد البني/ محتجز في سجن النقب

37. محمد أدهم نايف حجي/ محتجز في سجن النقب

38. إسماعيل أحمد خليل الكحلوت/ محتجز في سجن النقب

39. شوقي عدنان فوزي النديم/ محتجز في سجن عوفر

40. محمد كمال عبد الغني قديح /محتجز في سجن النقب

41. إبراهيم خليل شحدة أو حسني/ محتجز في سجن النقب

42. ماهر عصام فهمي وشاح /محتجز في سجن النقب

43. محمد رياض عوض مسمار/ محتجز في سجن عوفر

44. عبد السلام باسم عرابي حرازين /محتجز في سجن نفحة

45. ليث طارق عيسى أبو طه/ محتجز في سجن عوفر

46. اسامة علي السيد محتجز في سجن النقب

47. مصطفى محمد دهمان هوية موجود بسديه تيمان

48. اسلام دحنون محتجز في سجن النقب

49. ليث فادي خضر نواجعة / لا توجد معلومات

50. محمد عبد الكريم شنا / محتجز في سجن النقب

51. حمودة محمد شلدان عبد العال/ محتجز في سجن عوفر

52. عماد زكريا افرنجي/ محتجز في سجن عوفر

53. خالد محمد صالح مبحوح/ محتجز في معسكر سديه تيمان