مقتل 100 جندي كوري شمالي وإصابة ألف في الحرب الأوكرانية

قال نائب في برلمان كوريا الجنوبية اليوم، إن ما لا يقل عن 100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين جرى نشرهم في روسيا قتلوا وأصيب 1000 آخرون في قتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك- حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال النائب لي سيونج كويون للصحفيين إن الخسائر ترجع إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى الخبرة في حرب الطائرات المسيرة وعدم إلمامها بمعارك التضاريس المفتوحة.

وكان لي يتحدث بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني في جلسة مغلقة بالبرلمان.

كانت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية قالت امس الأربعاء إن تحالفها العسكري مع روسيا أثبت أنه "فعال جدا" في ردع الولايات المتحدة و"قواتها التابعة" ونددت بممارسات واشنطن وحلفائها ضد العلاقات المتنامية بين بيونغ يانغ وموسكو.

ولم تشر كوريا الشمالية إلى تورطها في الحرب في أوكرانيا أو الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها في القتال في منطقة كورسك، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين.