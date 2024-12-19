 مقتل 100 جندي كوري شمالي وإصابة ألف في الحرب الأوكرانية - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 2:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل 100 جندي كوري شمالي وإصابة ألف في الحرب الأوكرانية

وكالات
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 1:47 م

قال نائب في برلمان كوريا الجنوبية اليوم، إن ما لا يقل عن 100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين جرى نشرهم في روسيا قتلوا وأصيب 1000 آخرون في قتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك- حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال النائب لي سيونج كويون للصحفيين إن الخسائر ترجع إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى الخبرة في حرب الطائرات المسيرة وعدم إلمامها بمعارك التضاريس المفتوحة.

وكان لي يتحدث بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني في جلسة مغلقة بالبرلمان.

كانت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية قالت امس الأربعاء إن تحالفها العسكري مع روسيا أثبت أنه "فعال جدا" في ردع الولايات المتحدة و"قواتها التابعة" ونددت بممارسات واشنطن وحلفائها ضد العلاقات المتنامية بين بيونغ يانغ وموسكو.

ولم تشر كوريا الشمالية إلى تورطها في الحرب في أوكرانيا أو الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها في القتال في منطقة كورسك، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك