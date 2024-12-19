استشهاد 16 فلسطينيا في غارات للجيش الاحتلال على شمال غزة

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استشهاد 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشهداء الفلسطينيين سقطوا "في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلين في بلدة جباليا ومدينة غزة".

وأوضحت أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة جباليا شمال القطاع.

كما قتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج شرق مدينة غزة، بحسب وفا.

وأضافت الوكالة أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت قنابل تجاه بوابات مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.