العثور على قطع نقدية وأثرية تعود إلى القرن الأول الميلادي في صفاقس التونسية

أعلن المعهد الوطني للتراث في تونس اليوم الجمعة، العثور على أكثر من 5 آلاف قطعة نقدية من معدن البرونز تعود إلى القرن الأول ميلادي.

وضبط الحرس البحري في صفاقس الواقعة على الساحل الجنوبي لتونس، القطع البالغ عددها خمسة آلاف و196 قطعة، إلى جانب أواني أثرية أخرى تعود الى الفترة بين القرنين الأول والثاني ميلادي.

وتوافق هذه الحقبة في تونس الحكم الروماني الذي امتد بين العام 146 قبل الميلاد حتى العام 431 ميلاديا.

ووصف المعهد عملية الضبط الأمنية للقطع الأثرية بـ"العمل الباهر". وقال إنه بصدد دراسة وتوثيق وتثمين هذا الكنز الاثري.