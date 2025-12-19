 فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني - بوابة الشروق
الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:29 ص القاهرة
فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني

الأناضول
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 12:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 12:18 ص

أعلنت باريس، الخميس، تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير 2026، بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، عقب محادثات موسعة في باريس، جمعت مسئولين فرنسيين وسعوديين وأمريكيين مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، تناولت ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقال بارو، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "فرنسا والولايات المتحدة والسعودية جدّدت اليوم في باريس دعمها للجيش اللبناني، ولخطة الحكومة اللبنانية الرامية إلى نزع سلاح الجهات الفاعلة غير الحكومية"، في إشارة إلى سلاح "حزب الله".

وأضاف أن الدول الثلاث "ستعقد مؤتمرا دوليا في فبراير 2026 بهدف دعم الجيش اللبناني"، دون أن يحدد مكان انعقاده أو الموعد الدقيق.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفاريو، في تصريحات للصحفيين، إن المشاركين في محادثات باريس (الذين لم يكشف عن هويتهم) اتفقوا على توثيق جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" بشكل جدي ومدعّم بالأدلة، إلى جانب تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة.

