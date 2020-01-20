انتبه عند دعوة شخص كرواتي لاحتساء القهوة

عندما يتعلق الأمر بالأكل والشرب في كرواتيا، هناك شيء يجب معرفته عن ثقافتهم الخاصة بالقهوة.

ربما تشعر بالحاجة لسؤال شخص محلي يبدو ودودا بتناول القهوة معك سريعا. ولكن عندما تقول "دعنا نذهب لاحتساء القهوة" فأنت تدعوه بشكل أساسي إلى لقاء لن يستمر أقل من ساعتين.

ولهذا تعتبر هذه العبارة بالنسبة لأغلب الكروات وسيلة أخرى لقول "القيام بأعمال تجارية".

وتقول فيلا بوتكوفيتش، وهي مرشدة سياحية في زغرب: "لا يحب الكروات احتساء قهوة على عجل بينما يكونوا واقفين. وبالطبع لن يأخذوا قهوة لاحتسائها في الخارج. هذا لا يُرى هنا".

وفي الحقيقة، لفترة الصباح أيام السبت أهمية خاصة في ثقافة القهوة، حيث تقول بوتكوفيتش: "لا نقوم بأعمال التنظيف أو غسيل الملابس. لا، إننا نرتدي ملابس أنيقة ونلتقي من أجل احتساء القهوة".

وحتى أن هناك اسما لهذا العرف وهو "سبيكا" أو "قمة الأسبوع".