مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على زيادة عجز الميزانية

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، على طلب من حكومة رئيس الوزراء جوزيب كونتي زيادة العجز في الميزانية إلى 32 مليار يورو (39 مليار دولار)، بما يتيح للحكومة الحصول على قروض إضافية للمرة الخامسة على التوالي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي زادت معاناة الاقتصاد الإيطالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجلس وافق على الطلب الحكومي بأغلبية 291 عضوا وعدم اعتراض أي عضو، وما زال مجلس النواب يناقش الطلب ولم يصوت عليه.

جاء تصويت مجلس الشيوخ على هذا الإجراء في وقت حرج بالنسبة للحكومة الإيطالية التي فقدت في الأسبوع الماضي دعم حزب صغير يقوده رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي مما جعلها مهددة بالسقوط.

وكان كونتي أبلغ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في وقت سابق من اليوم بسعيه لتشكيل ائتلاف حكومي أوسع بعد انسحاب حزب رينزي.

وكان كونتي فاز فى تصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء الماضي، مما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة، وذلك بعد انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة الشريكة فى حكومته الائتلافية.

وحث كونتي المشرعين في مجلس الشيوخ على دعم تحالفه من يسار الوسط، قائلا إن إيطاليا بحاجة إلى الاستقرار السياسي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة فيروس كورونا.

وصوت 156 مشرعا لصالح كونتي مقابل 140 ضده، بينما امتنع كثيرون عن التصويت.

ويوم الأربعاء الماضي، ترك حزب "إيطاليا حية" أو"إيطاليا فيفا" بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تحالف كونتي لتغرق الحكومة في حالة من الاضطراب.

ومنذ ذلك الحين، سعى كونتي إلى الحصول على أغلبية جديدة في البرلمان، على سبيل المثال من خلال المنشقين وبمساعدة الأحزاب الصغيرة الأخرى.