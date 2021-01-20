يعتقد البعض أن الجسم لا يحتاج إلى وجبة قبل القيام بالتمارين سواء الركض بالشارع أو النادي أو الذهاب للصالات الرياضية، ولكن هذا خاطئ وقد يؤدي للإصابة بالضعف.

وقالت مارسيا دربوز اخصائية الطب الرياضي بالولايات المتحدة، إن الجسم يحتاج إلى الطاقة خلال ممارسة أي نشاط رياضي وينسى العديد أن التدريبات تحرق الطاقة الموجودة ولذلك يجب منح الجسم غيرها قبل البدء ليساعده ذلك على حرق الدهون بشكل متوازن دون التسبب في إصابة الشخص بالضعف.

وأضافت أن كل نوع تمرين له نظام طعام معين حتى يستفاد الجسم دون أن يتضرر من زيادة السعرات الحرارية أو قلة الطاقة.

وأشار إلى أنه في حالة ممارسة تمرين المشي أو الرقص أو التدريب على المقاومة فهذا يحتاج إلى الانتظار نصف ساعة على الأقل بعد تناول الطعام حتى لو كان وجبة صغيرة، وفي حالة ما إذا كانت التدريبات مكثفة فيجب الانتظار حوالي ساعتين قبل البدء في الرياضة حتى يحصل الجسم على الكربوهيدرات والبروتين لأنه سيحتاج إلى طاقة أكثر.

وقالت اخصائية التغذية شانا مينسي، إن أفضل وقت لتناول الوجبة قبل التمارين بشكل عام هو قبل البدء بنصف ساعة إلى ساعتين ويجب التركيز قدر الإمكان على الكربوهيدرات والبروتينات لتنشيط جسمك، وفقًا لموقع " بيردي" الأمريكي الخاص بالعناية بالشعر والبشرة.

وتابعت أنه يوجد بشكل عام 7 أشياء تفيد في تنشيط الجسم وقدرته على حرق الدهون قبل التمارين يمكن الاستعانة بها، وهي:

• الماء:

الماء ليس وجبة ولكنه مهم لترطيب الجسم قبل التمرين ولا يقل عن أهميته خلال التمرين، ويجب الحرص على شرب الماء دائمًا طوال فترة ممارسة الرياضة وقبلها.

• الموز:

الموز من الوجبات الخفيفة بعد التمرين ولكن يمكن الاستعانة به أيضًا قبل النشاط الرياضي؛ لأنه يمنح الجسم طاقة سريعة ويزيد من الشبع.

• الخبز المحمص:

يفيد الخبز المحمص الأشخاص الذين يمارسون تمارين تعتمد على التحمل؛ لأنه يمد الجسم بالطاقة والكربوهيدرات.

• دقيق الشوفان أو البيض:

يمد دقيق الشوفان والبيض الجسم بالكربوهيدرات والبروتين وهذا يزيد من القوة والشبع ويمكن اختيار واحد منهم قبل التمرين أو تناولهم معًا.

• العصائر:

إذا لم يكن الشخص معتاد على تناول وجبة الفطور ويمارس التمارين في الصباح، فيمكن استبدالها بعصير التوت والموز و الشوفان والماء والعسل.

• الزبادي:

يمد الزبادي الجسم بالبروتين وهذا يساعده على تحمل رفع الأثقال وممارسة تمارين المقاومة.