مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي يدعو بايدن لإعادة ضبط العلاقات

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع "ميثاق تأسيسي جديد" لعلاقاتهما عبر الأطلسي.



وللقيام بذلك، وجه ميشيل الدعوة إلى جو بايدن - الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء – لزيارة بروكسل من أجل عقد قمة.



وقال: "اليوم فرصة لتجديد شباب علاقتنا عبر الأطلسي التي عانت كثيرا في السنوات الأربع الماضية".



وأضاف ميشيل: "في اليوم الأول من ولايته -بايدن-، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الأمريكي الجديد: دعونا نبني ميثاقا تأسيسيا جديدا لأوروبا أقوى وأمريكا أقوى وعالم أفضل".



ويجب أن يعزز هذا الميثاق العلاقات متعددة الأطراف، والتصدي لوباء كورونا وتغير المناخ ، ويعيد بناء اقتصادات التكتل ويضمن التجارة العادلة، وكذلك معالجة القضايا الأمنية.



ولم يوضح ميشيل أى تفاصيل حول الاتفاق الجديد.



وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نبرة مماثلة، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.



ولهذه الغاية، اقترحت عدة مجالات للتعاون، على سبيل المثال إنشاء مجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا.